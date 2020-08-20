Снова дыра: МКС теряет воздух 

На Международной космической станции снова зафиксирована утечка воздуха, причем проблема заставила внести коррективы в жизнь международного экипажа.

«Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, эта ситуация не угрожает безопасности станции и экипажа.

По информации ТАСС, утечку воздуха зафиксировали приборы на российском сегменте МКС. Позднее информацию об утечке подтвердили в пресс-службе госкоропрации Роскосмос . По данным Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

«Данная процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции. В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ», — отметили в Роскосмосе.

«Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора», — сказал источник ТАСС.

Сейчас российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. «На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление», — рассказал источник.

Он уточнил, что «утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа».

В 2004 году утечку выявили на американском сегменте МКС. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.

Ситуация с очередной утечкой напоминает скандальную ситуацию с обнаружением дыры на МКС ровно два года назад. Отверстие в обшивке корабля «Союз-МС-09» было обнаружено экипажем МКС еще 30 августа 2018 года. В тот день в ЦУПе на Земле обратили внимание, что на МКС происходит медленная утечка воздуха.

Вскоре причина утечки была локализована — ею оказалось рукотворное отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09». Дыру космонавты вскоре заделали специальным герметиком, но быстро встал вопрос о ее происхождении — в течение сентября 2018 года эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий.

Созданная Роскосмосом комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин , комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую — он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля. Поскольку участие в этом российских космонавтов исключалось, подозрение падало на американскую часть экипажа.

В декабре 2018 года российские космонавты специально вышли в открытый космос и осмотрели отверстие снаружи. Это была весьма сложная операция, поскольку работать приходилось в месте, не оборудованном для выхода в открытый космос. Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик.

Спустя год после инцидента глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин придумал, как избавиться от надоевших вопросов о причинах появления странной дыры. По его словам, специалисты госкорпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако рассказывать обществу ничего не станут.

«Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля «Союз МС-09»], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи». «Должна же быть какая-то тайна у нас», — пояснил глава «Роскосмоса».

За историей с дырой с самого начала активно следили и на Западе, в первую очередь — в NASA , поскольку МКС — совместный проект, и вопросы безопасности касаются всех его участников. Поэтому другой важный вопрос — информировал ли Роскосмос о результатах расследования американскую сторону. После заявления Рогозина «Газета.Ru» обратилась с этим вопросом в NASA и получила такой ответ: «В NASA тесно сотрудничают с Роскосмосом, чтобы исключить возникновение подобных вопросов в будущем. Более конкретные вопросы должны адресоваться Роскосмосу».