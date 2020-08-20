TikTok удалил более 380 тысяч видео в США

Китайское приложение TikTok с начала года удалило более 380 тысяч видео в США за "разжигание ненависти", говорится в заявлении компании.

"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве, с нашей платформы по мере того, как узнаем о подобном. С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", — говорится в заявлении компании.

Компания также сообщила, что заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть, и удалила более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.