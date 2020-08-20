NASA высказалось о ситуации на МКС

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", — отмечается в тексте. "Тест должен установить, в каком модуле наблюдается более высокий, чем обычно, уровень утечки", — подчеркивается в заявлении.