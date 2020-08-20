Москва готова к диалогу с США по космосу

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«Документ подтверждает агрессивную направленность Вашингтона в космической сфере, нацеленность на достижение военного превосходства вплоть до тотального господства в космосе. Космическое пространство рассматривается американской стороной сугубо как арена для ведения боевых действий», — заявила Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что «взаимные озабоченности» можно снять при помощи российско-американской рабочей группы по космической безопасности.

«Подтверждаем нашу готовность к дальнейшему обсуждению всей проблематики космической деятельности в двустороннем формате», — сказала дипломат.

Согласно новой доктрине космических сил США, американские космические силы при необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.