Собачья космонавтика: почему "девочки" котируются выше?

"Это был новый корабль – второй корабль-спутник и первый, который мог возвращаться с орбиты на Землю: пока без человека, но после трех запусков он полетел с Гагариным. Полет собак проходил строго по плану. Его успех дал ответ на фундаментальный вопрос: может ли организм крупного млекопитающего существовать в невесомости без патологических последствий. Ранее производились запуски на суборбитальные траектории, но это максимум 20 минут в невесомости. А Гагарину предстояло лететь 108 минут, и нужно было точно знать, что он все эти минуты продержится".