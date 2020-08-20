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Собачья космонавтика: почему "девочки" котируются выше?

РИА Новости
1 час назад
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Спасатели их уже ждали – дворняжки отклонились от заданной точки всего на 10 километров. Выглядели неплохо. 20 августа 1960 года завершился полет Белки и Стрелки. Это были первые в истории животные, которые вернулись с околоземной орбиты живыми.
Собачья космонавтика: почему "девочки" котируются выше?
Фото: РИА НовостиРИА Новости
То, что сделали Белка и Стрелка, сумел повторить только "космонавт номер два". На корабле "Спутник-5" они 17 раз облетели вокруг Земли, проведя в невесомости 25 часов. В 1963 году на "Востоке-2" то же количество витков за те же часы совершил Герман Титов. Однако к Белке и Стрелке все же прилепилось прозвище "коллективный Гагарин", а не Титов.

Конура в невесомости

Экипаж подбирали по десяти параметрам. Собаки должны были быть неизбалованными, сообразительными, контактными и здоровыми. Вес не больше 6 кг, высота – максимум 35 см, возраст от 4 до 6 лет. Светлая шерсть и привлекательная внешность приветствовались. Рассматривались только "девочки" – для них проще оборудовать туалет с космической ассенизацией.
Белку и Стрелку взяли из приюта. Подружки показали большую живучесть во время подготовки к полету. Их помотали по центрифугам, приучили носить костюмы с датчиками и потренировали на одиночество в замкнутом пространстве. Условия, которые предоставили в "космической конуре", оказались почти приютские. В капсуле все было рядом: вода, еда и лоток. Требовалось немного: сидеть спокойно. И у них почти получилось.
РИА Новости / Александр Невежин /// Академик Олег Газенко демонстрирует Белку и Стрелку

Разрешите полаять

Пока медики занимались собаками, инженеры работали над усовершенствованием ракеты. "Спутник-5" создавался как прототип гагаринского "Востока-1" и должен был исправить ошибки "Спутника-4" (его постигла неудача). Рассказывает руководитель Института космической политики Иван Моисеев:
"Это был новый корабль – второй корабль-спутник и первый, который мог возвращаться с орбиты на Землю: пока без человека, но после трех запусков он полетел с Гагариным. Полет собак проходил строго по плану. Его успех дал ответ на фундаментальный вопрос: может ли организм крупного млекопитающего существовать в невесомости без патологических последствий. Ранее производились запуски на суборбитальные траектории, но это максимум 20 минут в невесомости. А Гагарину предстояло лететь 108 минут, и нужно было точно знать, что он все эти минуты продержится".
РИА Новости / Юрий Абрамочкин /// Белка после возвращения на Землю
Белка и Стрелка стали первыми в мире космонавтами, за которыми с Земли велось непрерывное видеонаблюдение. Четыре витка все шло хорошо. Потом Белка стала нервничать, и ее стошнило. Во многом поэтому через год решили: Юрий Гагарин сделает только один виток вокруг Земли. Больше пока не следует. В целом собаки держались спокойно. Проявляли здоровое любопытство. Удивились, когда мимо них что-то пролетело. Залаяли на объект. Но это был всего лишь спутник США.
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Наука и техника,Статьи,Юрий Абрамочкин,Иван Моисеев,Герман Титов,Юрий Гагарин,Институт космической политики,РИА Новости,
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