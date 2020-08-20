Собачья космонавтика: почему "девочки" котируются выше?

Спасатели их уже ждали – дворняжки отклонились от заданной точки всего на 10 километров. Выглядели неплохо. 20 августа 1960 года завершился полет Белки и Стрелки. Это были первые в истории животные, которые вернулись с околоземной орбиты живыми.

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То, что сделали Белка и Стрелка, сумел повторить только "космонавт номер два". На корабле "Спутник-5" они 17 раз облетели вокруг Земли, проведя в невесомости 25 часов. В 1963 году на "Востоке-2" то же количество витков за те же часы совершил Герман Титов . Однако к Белке и Стрелке все же прилепилось прозвище "коллективный Гагарин", а не Титов.

Конура в невесомости

Экипаж подбирали по десяти параметрам. Собаки должны были быть неизбалованными, сообразительными, контактными и здоровыми. Вес не больше 6 кг, высота – максимум 35 см, возраст от 4 до 6 лет. Светлая шерсть и привлекательная внешность приветствовались. Рассматривались только "девочки" – для них проще оборудовать туалет с космической ассенизацией.

Белку и Стрелку взяли из приюта. Подружки показали большую живучесть во время подготовки к полету. Их помотали по центрифугам, приучили носить костюмы с датчиками и потренировали на одиночество в замкнутом пространстве. Условия, которые предоставили в "космической конуре", оказались почти приютские. В капсуле все было рядом: вода, еда и лоток. Требовалось немного: сидеть спокойно. И у них почти получилось.

РИА Новости / Александр Невежин /// Академик Олег Газенко демонстрирует Белку и Стрелку

Разрешите полаять

Иван Моисеев: Пока медики занимались собаками, инженеры работали над усовершенствованием ракеты. "Спутник-5" создавался как прототип гагаринского "Востока-1" и должен был исправить ошибки "Спутника-4" (его постигла неудача). Рассказывает руководитель Института космической политики

"Это был новый корабль – второй корабль-спутник и первый, который мог возвращаться с орбиты на Землю: пока без человека, но после трех запусков он полетел с Гагариным. Полет собак проходил строго по плану. Его успех дал ответ на фундаментальный вопрос: может ли организм крупного млекопитающего существовать в невесомости без патологических последствий. Ранее производились запуски на суборбитальные траектории, но это максимум 20 минут в невесомости. А Гагарину предстояло лететь 108 минут, и нужно было точно знать, что он все эти минуты продержится".

РИА Новости / Юрий Абрамочкин /// Белка после возвращения на Землю