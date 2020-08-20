НЛО или проделки Маска: что озадачило космонавта

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал о наблюдении с борта Международной космической станции нескольких необычных объектов. Странный феномен он наблюдал, проводя съемку полярных сияний.

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал о наблюдении в борта Международной космической станции нескольких необычных объектов. Странный феномен он наблюдал, проводя съемку полярных сияний.

Результатом съемки и комментариями космонавт поделился в своем твиттере.

Газета.Ru

«Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними.

Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние…— написал космонавт, назвав НЛО «космическими гостями».

Примерно на девятой секунде представленного видео действительно появляются пять точечных объектов, летящих параллельными курсами на одинаковом расстоянии друг от друга, и быстро исчезающие.

Поделился космонавт и техническими подробностями съемки. По его словам, съемка велась с частотой один кадр в секунду, после чего кадры собирались в видео с частотой развертки 25 кадров в секунду.

«Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?», — задается вопросом Вагнер.

По словам космонавта информация о наблюдении светящихся объектов доведена до руководства Госкорпорации «Роскосмос» . Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

3 августа на землю с МКС возвратились два американских астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые впервые были доставлены на борт станции частным пилотируемым кораблем — Dragon от компании SpaceX . Спускаемая капсула их корабля приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья города Пенсакола (Флорида).

Эта экспедиция стала знаковой для мировой, но в первую очередь для американской космонавтики — завершился девятилетний период, в течение которого астронавты NASA не летали в космос на своих ракетах, а США полностью зависели в этом от российских ракет «Союз».

Теперь США получили свое средство доставки людей на МКС, причем в течение года должен войти в строй второй корабль — Starliner от компании Boeing , с испытаниями которого ранее произошли проблемы.

НЛО и Пентагон

На днях стало известно, что Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), с которыми сталкивались летчики американских ВВС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве.

Как рассказали источники, курировать эту рабочую группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист . По их информации, о ее создании официально объявят уже в ближайшие дни.