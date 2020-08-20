Ученые выяснили, как взорвался вулкан Масая 

Кальдера расположенного в Никарагуа вулкана Масая по площади превышает восемь квадратных километров. Хотя обычно для данного типа, называемого базальтовым, характерен меньший размер, а образуются в они результате медленного выхода магмы на глубине. Извержения в таком случае обычно происходят по краям кратера и редко в его центре. И хотя Масая считается базальтовым вулканом, ученые уже давно подозревали, что появился он в результате извержения, по своему механизму схожего с кремниевым типом, для которого характерен быстрый взрывной выброс магмы.

Теперь же вулканологи из кильского Центра океанических исследований Гельмгольца ГЕОМАР Венди Перец, Армин Фрйондт и Штеффен Кутерлоф, впервые смогли получить сведения об этом извержении. Для этого они идентифицировали и измерили отложения магмы, которая была выброшена вулканом 6000 лет назад, и насчитали в общей сложности около девяти кубических километров, что примерно в 90 раз больше, чем выбросил исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.

Помимо больших объемов магмы ученые обнаружили и другую необычную особенность. Базальтовая лава обычно слишком текучая и тонкая для того, чтобы образовывать облака пепла. Но, как следует из анализа отложений, при историческом извержении Масаи, высота такого облака превышала 20 километров. Соответственно давление в вулкане должно было быть во много раз больше, чем при базальтовых извержении. Данный вывод немецкие вулканологи подтверждают высоким содержанием газов в магме. Кроме того, дополнительное давление создала пластовая магматическая камера, связанная с более глубоким резервуаром магмы, и комбинация этих двух факторов вызвала сильный взрыв.

Авторы исследования уверены, что оно может быть использовано и для изучения других вулканов. По словам доктора Армина Фройндта, несмотря на то, что подобные извержения являются редкостью, полученные выводы способны помочь оценить потенциальною вулканическую опасность.