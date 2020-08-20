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Ученые: Фальшивая улыбка поможет при стрессе и сделает счастливее 

Мир24 48 минут назад
Фальшивая улыбка поможет при стрессе и сделает счастливее
Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий (МТРК «Мир»)
Австралийские ученые обнаружили, что вынужденная или искусственная улыбка может обмануть мозг и помочь вам чувствовать себя счастливее. Специалисты обнаружили, что физическая составляющая улыбки активизирует определенные мышцы на щеках человека, и это вызывает положительные эмоции в мозге.

«Когда ваши мышцы демонстрируют, что вы счастливы, вы, скорее всего, будете видеть мир вокруг себя в позитивном ключе. В ходе наших исследований мы обнаружили, что когда вы усиленно практикуете улыбку, она стимулирует миндалевидное тело — эмоциональный центр мозга, который высвобождает нейромедиаторы, способствующие эмоционально позитивному состоянию», — пишет доктор Фернандо Мармолехо-Рамос, соавтор исследования из Университета Южной Австралии в статье, опубликованной в журнале Experimental Psychology.

Для психического здоровья это имеет существенные последствия, так как, если мы сможем обмануть мозг, заставив его воспринимать мышечные стимулы как показатель «счастья и хорошего настроения», то потенциально сможем использовать этот механизм для укрепления психического здоровья, уверены психологи.
Участников исследования попросили держать ручку в зубах так, чтобы она не касалась губ — симулировать улыбку. Добровольцам из Японии, Польши и Швеции было предложено изучить черты лица и особенности 11 изображений одного и того же лица с различными эмоциями. Исследование оценивало, как люди обрабатывают эту информацию, когда их заставляют улыбаться и когда их лицо расслаблено.

«В двух словах, перцептивная (относящаяся к перцепции — процессу отражения событий, предметов — прим.ред.) и моторная системы переплетаются, когда мы эмоционально обрабатываем стимулы. А лозунг и методика «Притворяйся, пока не получится» может иметь больше практической пользы, чем мы себе представляем», –заключила психолог.

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