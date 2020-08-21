Россия отправит Мексике вакцину от коронавируса

Мексика получит от РФ две тысячи доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Об этом заявил в четверг глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард, сообщила на своем сайте газета "Универсаль".
"Мы вели с ними (российскими властями — прим. ТАСС) переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью", — сказал министр.
Ожидается, что исследования начнутся уже в сентябре.
В среду в Мехико прошла встреча Эбрарда и посла России в Мексике Виктора Коронелли.
"Мы обсудили вакцину "Спутник V", — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter. — Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы [исследований], чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике".
Ранее на текущей неделе президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.