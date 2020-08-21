Россия отправит Мексике вакцину от коронавируса

"Мы вели с ними (российскими властями — прим. ТАСС) переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью", — сказал министр.