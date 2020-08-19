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Twitter перестал отображать RT в поиске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 58 минут назад
Twitter перестал отображать RT в поиске
Фото: Reuters
Twitter прекратил выдавать в поиске аккаунт телеканала RT, если пользователь не являлся подписчиком этой страницы, об этом сообщил сам телеканал.

«Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет», — сообщается на сайте RT.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.
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Наука и техника , Russia Today , Царьград ТВ
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