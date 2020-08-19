Космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, во время съемки таймлапс обнаружил пять неопознанных летающих объектов.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?" — написал Вагнер в среду на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние… pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Он добавил, что информация передана руководству Роскосмоса . Также данные наблюдения были отправлены в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН

Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии.

"Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", — уточнил он.

Неопознанными летающими объектами (НЛО) называется любой неидентифицированный наблюдаемый летающий объект.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

В августе текущего года Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.