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Космонавт с МКС заметил в небе Южного полушария группу из пяти НЛО 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, во время съемки таймлапс обнаружил пять неопознанных летающих объектов.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?" — написал Вагнер в среду на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Он добавил, что информация передана руководству Роскосмоса. Также данные наблюдения были отправлены в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.
Пентагон сделал заявление о происхождении НЛО
Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии.

"Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", — уточнил он.

Неопознанными летающими объектами (НЛО) называется любой неидентифицированный наблюдаемый летающий объект.
В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.
В августе текущего года Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.
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Наука и техника , Видео , Технологии , Министерство обороны , Пентагон , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РАН
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