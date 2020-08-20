Рядом с Солнцем найдено почти 100 холодных звезд 

В новом исследовании профессиональные ученые и любители обнаружили 95 коричневых карликов. Эти объекты слишком большие, чтобы считаться планетами, и слишком маленькие, чтобы относиться к разряду звезд. Все они находятся недалеко от нашего Солнца. Открытие было сделано с помощью астрономов Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального фонда науки.

«Эти прохладные миры дают возможность по-новому взглянуть на формирование и атмосферы планет за пределами Солнечной системы, — сказал ведущий автор исследования Аарон Мейснер из Национального научного фонда NOIRLab. — Эти находки позволяют нам точно оценить количество свободно плавающих в космосе миров, блуждающих в межзвездном пространстве недалеко от Солнца».

Таким образом, окрестности Солнца все еще остаются неизведанной территорией. Нанесение на карту холодных коричневых карликов позволит ученым понять процесс образования маломассивных звезд.

Эти 95 недавно обнаруженных карликов на удивление холодны. На некоторых из них температура поверхности сопоставима с температурой на Земле, а значит на них могут быть водяные облака. Кстати, температурным рекордсменом стал обнаруженный в 2014 году коричневый карлик WISE 0855, на поверхности которого температура составляет минус 23 градуса по Цельсию.