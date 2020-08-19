Microsoft решила умертвить Internet Explorer

Кажется, Internet Explorer заканчивает свой век. С 17 августа 2021 года Microsoft остановит поддержку браузера в своих офисных приложениях. Internet Explorer 11 также больше не будет поддерживаться такими онлайн-сервисами, как Office 365, OneDrive, Outlook и другими. А уже в конце этого года Microsoft планирует перестать поддерживать браузер с помощью веб-приложения Microsoft Teams.

Слухи о том, что Internet Explorer будет закрыт, появились еще в 2015 году, когда Microsoft представила браузер Edge. К сожалению, пять лет назад он не прижился, поэтому в этом году компания его обновила, переведя со своего собственного движка на базу Chromium.

Microsoft понимает, что для полного перехода потребуется время, так как сейчас Internet Explorer 11 используется большим количеством корпоративных работников, и для функционирования их профессиональных программ им необходим именно этот браузер. Компания надеется, что новая версия Edge поможет справиться с этим переходом, так как в ней есть функция обратной совместимости со старыми вариантами Internet Explorer.

Компания отмечает, что поскольку Edge обновился, Microsoft откажется и от поддержки существующей устаревшей версии этого браузера в марте 2021 года. После окончания срока службы поддержки старая версия Edge больше не будет получать обновления безопасности. Все будущие версии Windows будут идти с уже обновленным Edge.

Несмотря на то, что Internet Explorer часто становился предметом шуток в Интернете, для определенного количества людей он был браузером номер один. Именно он чаще всего встречается на рабочих компьютерах, а также он был более привычен для людей, которые пользуются только стандартным набором программ и приложений в Windows.