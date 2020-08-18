Соперник Microsoft: кто еще хочет купить TikTok 

Американский IT-гигант Oracle ведет предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения TikTok, сообщает газета Financial Times. Аналитики считают, что Oracle сможет составить достойную конкуренцию Microsoft , которая до этого считалась основным возможным покупателем популярной социальной сети. В пользу Oracle играет и тот факт, что ее основатель является одним из немногих открытых сторонников президента США Дональда Трампа , который ранее объявил TikTok угрозой национальной безопасности страны.

Австралии и Один из крупнейших разработчиков программного обеспечения, американская компания Oracle выразила заинтересованность в покупке подразделений TikTok в США, Канаде Новой Зеландии у китайской корпорации ByteDance, сообщает газета Financial Times.

Как сообщает источник, пожелавший сохранить анонимность, Oracle начала предварительные переговоры с группой американских венчурных компаний, которые уже имеют долю в TikTok.

Среди инвесторов, сотрудничающих с Oracle по данному вопросу, газета упомянула General Atlantic и Sequoia Capital.

Ранее главным покупателем TikTok в США называлась компания Microsoft, чей руководитель Сатья Наделла обсудил сделку на личной встрече с президентом США. Однако Oracle обладает весьма тесными связями с нынешним американским лидером. Так, 76-летний основатель компании Ларри Эллисон является одним из немногих открытых сторонников Трампа в Кремниевой долине. Кроме того, генеральный директор Oracle Сафра Кац в 2016 году после выборов присоединилась к переходной команде президента.

Как отмечает CNBC, теоретически Oracle может использовать сбор личных данных о пользователях TikTok для маркетинга, но покупка социальной сети за десятки миллиардов долларов сильно ударит по бюджету компании. Не исключено, что Oracle ищет способ диверсифицировать свои доходы, после того как рынок облачных вычислений фактически захватили Amazon , Microsoft и Google . В июне текущего года Oracle отчиталась о падении квартальной прибыли на 6%.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что покупателем TikTok может стать компания Twitter. Отмечается, что Twitter претендует лишь на североамериканский сегмент социальной сети.

Хорошим аргументом в пользу того, что именно Twitter должна владеть TikTok, является тот факт, что эта компания не является сверхкрупной, особенно в сравнении с Microsoft или Oracle.

Это означает, что платформа для микроблогинга имеет гораздо меньше шансов стать объектом антимонопольного расследования.

Однако нельзя не отметить, что в одиночку Twitter не сможет «потянуть» TikTok — стоимость китайской социальной сети, являющейся одной из самых быстрорастущих на рынке, оценивается в $15-50 млрд Между тем рыночная капитализация Twitter составляет $29 млрд Это означает, что компании придется прибегнуть к помощи инвесторов, чтобы сделка состоялась.

Китайская компания ByteDance буквально вынуждена продать активы TikTok в США после того, как президент Трамп объявил сервис угрозой национальной безопасности страны. Американский лидер указывает на то, что TikTok, имея связи с Коммунистической партией Китая, может передавать Пекину личные данные американских пользователей. Трамп заявил, что любая американская компания должна выкупить TikTok у ByteDance в течение 90 дней, иначе социальная сеть будет заблокирована на территории США.