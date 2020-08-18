В Африке обнаружили вымерший вид землероек 

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Ученые обнаружили землеройку, которая считалась вымершей около полувека назад. Открытие было сделано на северо-востоке Африки в Джибути

По данным исследователей, данный зверёк относится к классу попрыгунчиковых. Известно, что он спаривается на протяжении всей жизни. Животное способно развивать скорость до 30 км/час.

Местные жители смогли идентифицировать это существо по старым фотографиям. Они признались, что видели землеройку раньше, — цитирует сообщение издание the Guardian.

Данная находка стала загадкой для биологов. Им до сих пор непонятно, каким образом зверушка смогла переместиться на столь большое расстояние. Первоначально их местом обитания считалось соседнее государство.