Гигантская аномалия нависла над Землей

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NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте.

В космическом ведомстве уточнили, что наблюдается расширение гигантской области в небе с пониженной магнитной напряженностью.

Специалисты отмечают, что аномалия заметна над Южной Америкой и юго-западной Африкой, поэтому получила название Южно-Атлантическая аномалия.

Исследователи подчеркнули, что магнитное поле Земли защищает планету как щит. Обнаруженная аномалия позволит заряженным солнечным частицам приблизиться к Земле ближе обычного.