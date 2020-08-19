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NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Гигантская аномалия нависла над Землей
Фото: Reuters/NASA
В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте.
В космическом ведомстве уточнили, что наблюдается расширение гигантской области в небе с пониженной магнитной напряженностью.
Специалисты отмечают, что аномалия заметна над Южной Америкой и юго-западной Африкой, поэтому получила название Южно-Атлантическая аномалия.
Исследователи подчеркнули, что магнитное поле Земли защищает планету как щит. Обнаруженная аномалия позволит заряженным солнечным частицам приблизиться к Земле ближе обычного.
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Наука и техника , Наука , Погода , Технологии , NASA
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