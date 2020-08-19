Огромные скопления: Раскрыты масштабы угрозы океану и людям

Британские океанологи посчитали, что в верхних слоях Атлантического океана (от 0 до 200 метров) плавает от 12 до 21 млн тонн пластикового мусора. Это в десять раз больше, чем показывали прошлые замеры. Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора.

В верхних слоях Атлантического океана на глубине до 200 метров плавает 12-21 млн тонн пластикового мусора. Об этом говорится в исследовании Национального океанографического центра Великобритании , опубликованном в журнале Nature Communications.

Это примерно в 10 раз больше, чем показывали прошлые замеры. Это связано с тем, что в прошлом ученые не искали «невидимые» частицы микропластика на большой глубине, отметила один из авторов исследования Екатерина Поборцева.

«Мы провели первые подобные замеры по всей Атлантике, начиная с берегов Британии и заканчивая Фолклендскими островами», — сказала она.

Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить, поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет.

Когда он попадает в Мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому Большому тихоокеанскому мусорному пятну. В воде эти частицы долго не задерживаются: их поедают морские животные. Поэтому каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тыс. микрочастиц пластика.

Как сообщалось, в Тихом океане провели самую масштабную за всю историю чистку от пластика. Экологи провели 48 дней между побережьями Калифорнии и Гавайев, практически вручную собрав 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей.