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В российском океанариуме начал работу робот-гид 

Ferra.ru 2 часа назад
В российском океанариуме начал работу робот-гид
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, в центре океанографии и морской биологии в Москве начал работу робот-гид. В его обязанности входит передвижение по территории заведения и рассказ о морских животных.
По заявлению создателей, устройство способно распознавать лица и речь людей, передвигаться без их помощи, а также всячески помогать посетителям океанариума. При этом, как стало известно, специально для этого проекта робототехники вместе с ихтиологами создали базу данных о морских и пресноводных жителях. Именно они рассказали, что робот-гид является единственным в мире роботом, который знает так много водных существ.

”По некоторым характеристикам роботы-гиды даже превосходят человека в этой роли — они могут ответить на самые сложные вопросы, никогда не болеют, не уходят в отпуск и всегда доброжелательны. Более того, робот в выставочном пространстве — это одновременно и сотрудник, и интересный экспонат”, — заявил директор по развитию компании-производителя Promobot Олег Кивокурцев.

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Наука и техника , Москва
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