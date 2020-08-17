В российском океанариуме начал работу робот-гид 

Как стало известно, в центре океанографии и морской биологии в Москве начал работу робот-гид. В его обязанности входит передвижение по территории заведения и рассказ о морских животных.

По заявлению создателей, устройство способно распознавать лица и речь людей, передвигаться без их помощи, а также всячески помогать посетителям океанариума. При этом, как стало известно, специально для этого проекта робототехники вместе с ихтиологами создали базу данных о морских и пресноводных жителях. Именно они рассказали, что робот-гид является единственным в мире роботом, который знает так много водных существ.