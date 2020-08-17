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Ученые планируют проверить наличие жизни на Венере 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Ученые проверят наличие жизни на Венере
Фото: NASA
Ученые планируют проверить теорию российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о наличии жизни на Венере при помощи новых фотографий во время будущих миссий на эту планету. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Мы надеемся в наших будущих экспедициях это [наличие движения] проверить. Но для этого ничего специального не надо — нужно просто очень хорошее качественное телевидение и передача его результатов", — отметил Зеленый, подчеркнув, что теория является вполне закономерным представлением о том, что "жизнь может иметь совершенно разные формы в разных условиях".

По словам ученого, российский астрофизик Леонид Ксанфомалити, скончавшийся в 2019 году, исследовал фотографии, полученные с аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" и обнаружил движение объектов. На основе исследований он выдвинул гипотезу о существовании жизни на этой планете.
Этими данными, добавил научный руководитель ИКИ, заинтересовался Новосибирский институт катализа Сибирского отделения РАН. Во время экспериментов при экстремально высоких значениях температуры и давления (но ниже, чем на Венере) ученые обнаружили другую самоорганизацию молекул.

"Что такое жизнь? Это просто самоорганизация вещества. На Венере могут быть жизнеобразующие элементы, отличающиеся от Земли", — предположил ученый.

Как пояснил Зеленый, в перспективе планируется "провести лабораторные эксперименты: какая органическая химия возникает при таких экстремальных температурах".
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Наука и техника , Наука , РАН
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