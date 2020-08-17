Грузовместимость лунных ракет измерили бананами

Оценивая различные космические достижения разных компаний и государств только по новостным статьям довольно трудно представить, что на самом деле означают эти массы и объемы, которые заявляются в характеристиках ракет. Индустриальный дизайнер и студент Технологического института Джоржии Кен Киртланд четвертый (Ken Kirtland IV) создал наглядную инфографику, изобразив в масштабе пространство под обтекателями основных ракет-претендентов на доставку полезной нагрузки в рамках новой американской лунной программы «Артемида».

В своем Twitter-аккаунте Кен разместил схему, на которой нарисованы самые верхние части четырех разрабатываемых сейчас сверхтяжелых ракет: Vulcan Centaur Heavy (создается совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin — ULA), New Glenn (от компании Джеффа Безоса Blue Origin), Falcon Heavy и Starship (обе от SpaceX ), а также многострадальная SLS, строящаяся непосредственно NASA . Для сравнения габаритов обтекателей и пространства под ними слева от схемы изображен «типичный синий кит», а рядом с каждым рисунком — еще и человечек.

Кроме того, сверху каждого обтекателя подписана его длина, а «внутри» — полезный объем. Ниже, в характеристиках каждой ракеты указаны максимальные массы полезной нагрузки на различные орбиты или траектории: LEO — низкая околоземная (200-500 км), GTO — геопереходная орбита (высокоэллиптическая, для доставки аппаратов на геосинхронную орбиту) и TLI — траектория отлета к Луне. Также, в качестве бонуса указана вместимость обтекателя в бананах. Это своеобразная отсылка к популярной в англоязычном сегменте интернета шутке про демонстрацию любого объекта рядом с «бананом для масштаба».