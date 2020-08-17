Грузовместимость лунных ракет измерили бананами

Оценивая различные космические достижения разных компаний и государств только по новостным статьям довольно трудно представить, что на самом деле означают эти массы и объемы, которые заявляются в характеристиках ракет. Индустриальный дизайнер и студент Технологического института Джоржии Кен Киртланд четвертый (Ken Kirtland IV) создал наглядную инфографику, изобразив в масштабе пространство под обтекателями основных ракет-претендентов на доставку полезной нагрузки в рамках новой американской лунной программы «Артемида».
В своем Twitter-аккаунте Кен разместил схему, на которой нарисованы самые верхние части четырех разрабатываемых сейчас сверхтяжелых ракет: Vulcan Centaur Heavy (создается совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin — ULA), New Glenn (от компании Джеффа Безоса Blue Origin), Falcon Heavy и Starship (обе от SpaceX), а также многострадальная SLS, строящаяся непосредственно NASA. Для сравнения габаритов обтекателей и пространства под ними слева от схемы изображен «типичный синий кит», а рядом с каждым рисунком — еще и человечек.
Кроме того, сверху каждого обтекателя подписана его длина, а «внутри» — полезный объем. Ниже, в характеристиках каждой ракеты указаны максимальные массы полезной нагрузки на различные орбиты или траектории: LEO — низкая околоземная (200-500 км), GTO — геопереходная орбита (высокоэллиптическая, для доставки аппаратов на геосинхронную орбиту) и TLI — траектория отлета к Луне. Также, в качестве бонуса указана вместимость обтекателя в бананах. Это своеобразная отсылка к популярной в англоязычном сегменте интернета шутке про демонстрацию любого объекта рядом с «бананом для масштаба».
Примечательно, что из всех вышеперечисленных ракет-носителей, только Falcon Heavy является действующей, разработка которой завершена и проведены не только испытательные, но и «рабочие» пуски. Всего это детище SpaceX летало в космос уже три раза — в 2018 году на орбиту Солнца был запущен электромобиль Tesla Roadster в качестве тестовой полезной нагрузки, а в 2019 году весной отправился саудовский спутник, а летом Министерство обороны США всего одним запуском этой сверхтяжелой системы пополнило свою группировку исследовательских спутников сразу более чем дюжиной аппаратов.