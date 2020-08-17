В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США , пишет BBC News.

Температура воздуха там достигла 54,4 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Долине Смерти — в 2013 году столбики термометра поднялись до 54 градусов.

В истории также имеются данные от 1913 года, когда в национальном парке была зафиксирована температура 56,7 градуса, однако эту информацию оспаривают ученые, считая, что тогда при измерениях была допущена ошибка.

По информации американской метеорологической службы, на западном побережье США жара может усилиться на этой неделе. Экстремальной жарой в стране считается период, когда на протяжении двух-трех дней столбики термометра показывают более 32 градусов. Как отметили в Центре по контролю и профилактики заболеваемости, жара в США убила больше людей, чем другие экстремальные погодные условия.

В 2019 году Долина Смерти попала на первое место рейтинга самых жарких мест на планете. В список также вошла вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол в Эфиопии. Считается, что она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты. Помимо этого, в рейтинге оказался ливийский город Эль-Азизия, где в летние месяцы температура поднимается до 48 градусов Цельсия, и суданский город Вади-Хальфа, в котором практически нет осадков.