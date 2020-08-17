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Описаны новые последствия пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
После пандемии коронавируса может наступить эпидемия ожирения. Новые последствия описаны в исследовании датских ученых, сообщает EurekAlert!.
Специалисты Копенгагенского и Орхусского университетов (Дания) считают, что режим самоизоляции приведет к увеличению количества больных ожирением. Вызванные пандемией коронавируса ограничения создают психосоциальную незащищенность, которая провоцирует переедание. Медики предсказывают, что ожирение может привести и к более тяжким последствиям для здоровья.
Ученые заметили, что из-за кризиса доходы населения во многих странах мира падают, что вынуждает их употреблять в пищу более доступные продукты. Как правило, эти продукты отличаются высокой калорийностью. Нездоровая пища стимулирует аппетит, что приводит к перееданию. Также перееданию способствует чувство одиночества, которое испытывают многие самоизолировавшиеся граждане. Этот эффект усугубляется низким уровнем физической активности, так как с наступлением пандемии огромная часть людей остается и работает дома.
По мнению специалистов, органы здравоохранения должны обеспокоиться будущей эпидемией и предпринять необходимые меры. В частности, для разработки стратегии борьбы с ожирением необходимо инвестировать в соответствующие исследования.
В мае российские ученые заявили о появлении в обществе нового навязчивого страха — коронафобии. По словам экспертом, в основном она вызвана не потенциальным риском заразиться коронавирусом, а боязнью потерять возможность прокормить семью. Постстрессовые расстройства могут появляться как через несколько месяцев, так и через несколько лет после окончания пандемии.
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Наука и техника , Видео , Дания
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