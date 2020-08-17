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Создан устраняющий электромагнитные помехи композит 

Индикатор и ещё 2 2 часа назад
Создан устраняющий электромагнитные помехи композит
Фото: EPFL
Исследователи из Беларуси и России создали высокоэффективный композит, который позволяет создавать комбинированную электромагнитную и механическую защиту. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Ceramics International.
Сегодня композитные материалы находят все большее применение в технике и телекоммуникациях. Совмещение свойств нескольких соединений в одно открывает новые возможности. Например, можно совместить гибкий и прочный материалы и на выходе получить композит, который обладает обеими этими свойствами.
Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Уральского федерального университета (УрФУ) и Национальной академии наук Беларуси теперь представили материал на основе полиуретана с добавлением зерен корунда — кристаллического оксида алюминия. Полиуретан в таком материале обеспечивает гибкость, а корунд — прочность. Оба материала, согласно исследователям, доступные и недорогие. Также корунд может уменьшать амплитуду электромагнитных волн, снижая воздействие электромагнитного излучения.
«Как известно, работающие электроприборы создают электромагнитное поле, которое в свою очередь влияет на другие подобные приборы. В этом случае возникают так называемые электромагнитные наводки, шумы и, как следствие, помехи. Наш композит способен уменьшить амплитуду электромагнитной волны более чем в 10 раз. Он развязывает электромагнитное взаимодействие между приборами и таким образом устраняет и предотвращает наводки и помехи, одновременно обеспечивая механическую защиту приборов от падений и ударов, что подтверждено испытаниями ударными нагрузками на специализированном стенде», — рассказывает один из авторов работы, старший научный сотрудник ЮУрГУ Денис Клыгач.
Новый композит можно использовать, например, для ослабления влияния электромагнитного излучения на организм, улучшения характеристик радиотехнических устройств, таких как мобильные телефоны. Исследователи выяснили, что коэффициент отражения электромагнитных волн у нового композита сохраняет свою стабильность в широком диапазоне частот — от 1 до 12 ГГц. Это значит, что материал можно использовать в разных стандартах сотовой связи, например, в 4G и 5G.
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Наука и техника , РАН
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