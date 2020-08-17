Первый упоминания: Covid-19 находили 8 лет назад

Коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму в Китае еще в 2012 году. Новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет The Sun.

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили данные, согласно которым коронавирус нового типа мог быть передан от летучей мыши человеку еще в 2012 году. Об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что в то время шесть китайских горняков из провинции Юньнань около двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего заболели. Врач, лечивший их, зафиксировал симптомы, характерные для нового коронавируса COVID-19, — пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура.

Согласно записям медика, всем горнякам понадобилась вентиляция легких, однако трое из них все равно скончались.

Образцы анализов шести пациентов изучили в лаборатории Уханя, после чего заявили, что шахтеры больны коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию, указано в сообщении.

Исходя из этого, ученые допускают, что COVID-19 уже тогда был адаптирован к человеческому организму.

Напомним, китайские специалисты еще в феврале заявили, что самым вероятным источником и разносчиком коронавируса нового типа являются летучие мыши.