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The Sun (Великобритания): ученые нашли признаки Covid-19 восьмилетней давности 

ИноСМИ и ещё 23 6 минут назад
Первый упоминания: Covid-19 находили 8 лет назад
Фото: ИноСМИ
Коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму в Китае еще в 2012 году. Новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет The Sun.
Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили данные, согласно которым коронавирус нового типа мог быть передан от летучей мыши человеку еще в 2012 году. Об этом сообщила газета The Sun.
Отмечается, что в то время шесть китайских горняков из провинции Юньнань около двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего заболели. Врач, лечивший их, зафиксировал симптомы, характерные для нового коронавируса COVID-19, — пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура.
Согласно записям медика, всем горнякам понадобилась вентиляция легких, однако трое из них все равно скончались.
Образцы анализов шести пациентов изучили в лаборатории Уханя, после чего заявили, что шахтеры больны коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию, указано в сообщении.
Исходя из этого, ученые допускают, что COVID-19 уже тогда был адаптирован к человеческому организму.
Напомним, китайские специалисты еще в феврале заявили, что самым вероятным источником и разносчиком коронавируса нового типа являются летучие мыши.
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Наука и техника , Другое , Китай , Великобритания
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