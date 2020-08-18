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Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата 

ТК «Звезда» и ещё 8 16 минут назад
Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата
Фото: pixabay.com
В XXI веке ледяной покров Гренландии ежегодно теряет около 500 миллиардов тонн массы.
Влияние глобального потепления на ледниковый покров в Гренландии, постепенно уменьшающийся с каждым последующим годом, привело к необратимым изменениям.
В настоящий момент проходящие на территории острова снегопады не могут восполнить потери в объеме ледников, заменив уходящий в океан лед.
Вместо потерь в 450 миллиардов тонн льда, которые фиксировались исследователями в 1980-1990-е годы, сейчас Гренландия за год теряет около 500 миллиардов.

«Ледники Гренландии миновали критическую точку», — цитируют СМИ исследование американских ученых Университета штата Огайо.

Специалисты указали, что в текущем веке темпы потери массы ледяного покрова Гренландии ускоряются все больше и больше. По этой причине именно таяние островных ледников сейчас является главным объяснением подъема уровня морей.
Однако, как указали в прессе, согласия по поводу того, являются ли потери гренландских ледников в настоящее время невозвратными, в научном сообществе на сегодня нет.
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Наука и техника , Наука , Общество , Экология
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