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Запуск ракеты Vega с 53 малыми спутниками состоится 1 сентября 

ТАСС 1 час назад
Названа дата запуска ракеты Vega с 53 спутниками
Фото: Reuters
Ракета-носитель Vega с 53 микро— и наноспутниками на борту будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане 1 сентября, а не 17 августа, как планировалось ранее. Об этом сообщил в воскресенье исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

"Следующей станет [ракета] Vega, 1 сентября. Это очень важный запуск, поскольку он должен подтвердить концепцию SSMS (отправки на орбиту малых космических аппаратов — прим. ТАСС), так как на борту Vega будут находиться 53 спутника", — сообщил он после субботнего запуска ракеты Ariane 5 в интервью, опубликованном на странице компании в YouTube.

Изначально старт ракеты Vega должен был состояться 18 июня, однако из-за неблагоприятных погодных условий он несколько раз переносился. В начале месяца Arianespace сообщила, что запуск отложен до 17 августа.
Запуск Vega с 53 микро— и наноспутниками на борту должен стать первым после вынужденного перерыва из-за эпидемии коронавирусной инфекции, распространение которой все еще продолжается во Французской Гвиане. Старт будет первым в рамках проекта SSMS, Arianespace планирует вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.
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Наука и техника , Arianespace , ИТАР-ТАСС
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