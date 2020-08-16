Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Эксперт объяснил, как «умные» телевизоры шпионят за нами 

Прайм 15 минут назад
Эксперт объяснил, как «умные» телевизоры шпионят за нами
Фото: Прайм
Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее. Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли воспринимать команды жестами или голосом, к примеру, включить приложение, переключить телеканал, включить или выключить телевизор, сделать громче или выключить звук, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Голосовые возможности, как правило, есть во всех современных умных телевизорах.

“Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры", — отметил эксперт.

Большинство производителей телевизоров следят за безопасностью своих устройств, но этого уже не избежать — телевизор сегодня может быть так же взломан вирусом, как компьютер или телефон, заключил Щельцин.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел Пользователи "ВКонтакте" жалуются на неполадки в работе соцсети Пользователи "ВКонтакте" жалуются на неполадки в работе соцсети
Комментарии
Наука и техника , Арсений Щельцин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
России сделали «предупредительный выстрел»
России сделали «предупредительный выстрел»
Видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Катастрофы
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
00:56
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
В мире
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
00:41
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
Происшествия
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение