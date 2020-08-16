Эксперт объяснил, как «умные» телевизоры шпионят за нами 

Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее. Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли воспринимать команды жестами или голосом, к примеру, включить приложение, переключить телеканал, включить или выключить телевизор, сделать громче или выключить звук, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

Голосовые возможности, как правило, есть во всех современных умных телевизорах.

“Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры", — отметил эксперт.

Большинство производителей телевизоров следят за безопасностью своих устройств, но этого уже не избежать — телевизор сегодня может быть так же взломан вирусом, как компьютер или телефон, заключил Щельцин.