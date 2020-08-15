Названы сценарии конца света

Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света. Американский космолог Кэти Мак изложила варианты апокалипсиса в книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)», передаёт «Царьград».

Исследовательница сопоставила мнения других ученых и пришла к заключению, что неизбежный конец света случится через 200 млрд лет.

Первый вариант предполагает тепловую гибель, которая будет постепенно развиваться где-то в течение тысяч лет. В конце Вселенная исчезнет вплоть до мельчайших атомов, а прошлое и будущее сольются в одно целое.

Вторая версия говорит о «большом разрыве», который уничтожит пространственно-временную ткань. Гравитация исчезнет, космические тела будут хаотично перемещаться в космосе. Землю ждёт грандиозный взрыв.

Третий сценарий основан на гипотезе, что Вселенная состоит из нестабильной материи. Она может моментально сгинуть в «квантовом пузыре», и жители планеты просто не успеют понять, что с ними происходит.