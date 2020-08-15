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Когда наступит конец света? Ученые нашли ответ 

Майк Габриелян 1 час назад
Названы сценарии конца света
Фото: globallookpress.com
Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света. Американский космолог Кэти Мак изложила варианты апокалипсиса в книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)», передаёт «Царьград».
Исследовательница сопоставила мнения других ученых и пришла к заключению, что неизбежный конец света случится через 200 млрд лет.
Первый вариант предполагает тепловую гибель, которая будет постепенно развиваться где-то в течение тысяч лет. В конце Вселенная исчезнет вплоть до мельчайших атомов, а прошлое и будущее сольются в одно целое.
Вторая версия говорит о «большом разрыве», который уничтожит пространственно-временную ткань. Гравитация исчезнет, космические тела будут хаотично перемещаться в космосе. Землю ждёт грандиозный взрыв.
Третий сценарий основан на гипотезе, что Вселенная состоит из нестабильной материи. Она может моментально сгинуть в «квантовом пузыре», и жители планеты просто не успеют понять, что с ними происходит.
Ранее «Рамблер» сообщал, что специалисты сочли самым реальным сценарием вероятного конца света войну с применением ядерного оружия.
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Наука и техника , Царьград ТВ
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