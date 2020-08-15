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Ученые из Швейцарии придумали антивирусные джинсы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Ученые из Швейцарии придумали антивирусные джинсы
Фото: www.morronicustom.com
Швейцарские ученые придумали антивирусные джинсы из материала, который сокращают жизнь возбудителей коронавируса до получаса.
Сообщается, что новая технология Viroblock является пленкой, которая при нанесении на джинсы, позволяет дезинфицировать ткани. По заявлению разработчиков, она эффективна против 99,9 процентов возбудителей COVID-19.

— Поскольку безопасность — это ключевая забота наших покупателей, мы хотим им помочь. Наши джинсы предназначены для того, чтобы вы хорошо выглядели и чувствовали себя в них хорошо, — говорится в сообщении.

Уточняется, антивирусные джинсы даже можно стирать в деликатном режиме до 30 раз, но потом ткань теряет эффективность. Коллекция из денима выйдет 1 октября 2020 года, пишет Dazed.
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Наука и техника , Швейцария
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