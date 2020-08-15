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Трамп отложил блокировку TikTok 

Ferra.ru 1 час назад
Трамп отложил блокировку TikTok
Фото: Reuters
Китайский видеосервис TikTok все еще не сходит с повестки дня. Стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил его блокировку. Так, вместо 45 дней ByteDance предоставляется 90 дней на продажу или выделение своего бизнеса TikTok в США.
”Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня думать, что ByteDance может предпринять действия, которые угрожают подорвать национальную безопасность Соединенных Штатов”, — поделился мнением американский лидер в одном из своих распоряжений. В нем же, к слову, также упоминается о том, что ByteDance предоставляется дополнительное время, чтобы закрыть свой бизнес в США или же совершить его продажу американской компании. В частности, в роли покупателя может выступить корпорация Microsoft.
Кроме того, в распоряжении также сообщается о том, что ByteDance обязана ликвидировать информацию TikTok, которая была получена от американских пользователей. Также, согласно распоряжению, компания обязана отчитаться о проделанной работе Комитету по иностранным инвестициям США.
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Комментарии
Наука и техника , США , Дональд Трамп , Microsoft
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