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Telegram добавил поддержку белорусского языка 

Ferra.ru и ещё 2 1 час назад
Telegram добавил поддержку белорусского языка
Фото: Ferra.ru
Telegram официально добавил поддержку белорусского языка на всех платформах. Раньше это было возможно только в альтернативной версии мессенджера — Telegram X.
Об этом сообщает белорусский портал 42.TUT.BY. Установить белорусский язык можно либо по этой ссылке, либо через «Настройки», в разделе «Язык». Ранее в том же Telegram X установка языка происходила только по специальной ссылке.
Стоит отметить, что Telegram стал важной площадкой во время протестов в Белоруссии, которые начались после выборов президента 9 августа. Telegram-канал Nexta Live оказался одним из самых популярных в русскоязычном сегменте мессенджера, набрав рекордный миллион подписчиков всего за несколько дней. На основателя канала завели уголовное дело об организации массовых беспорядков.
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