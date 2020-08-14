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Названа примерная дата следующего запуска Crew Dragon 

Lenta.ru и ещё 3 45 минут назад
Названа примерная дата следующего запуска Crew Dragon
Фото: Шеннон Уокер, Виктор Оливер, Майк Хопкинс и Соичи Ногучи Фото: SpaceX
Следующий запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) будет возможен не ранее 23 октября. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) 2 августа. В тот же день он при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.
Пуск Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.
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