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Разработчики вакцины от COVID проверили ее на себе 

Ura.Ru 48 минут назад
Разработчики вакцины от COVID проверили ее на себе
Фото: © URA.RU
Разработанная в России вакцина от коронавируса создает в 2,5 раза больше антител по сравнению с тяжело переболевшими COVID. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который уже испытал на себе препарат.

«В 2,5 раза больше концентрацию антител создает эта вакцина по сравнению с рековалесцентными. То есть, есть абсолютная гарантия того, что вакцинированный человек будет защищен», — цитирует Гинцбурга «РЕН. ТВ».

Заведующий лабораторией Владимир Гущин, который работал над вакциной, уверен в ней настолько, что сделал прививку еще на стадии разработки. Он уточнил, что никто из тех, кто получил вакцину и работал с вирусом, в итоге, не заболел. В центре Гамалеи также заверили, что никакого карантина после прививки не требуется. Серьезных реакций при введении препарата не обнаружили. По словам ученых, после вакцинации может повышаться температура, но с ней поможет справиться обычный аспирин. Также разработчики добавили, что, если прививку поставить во время болезни COVID, ухудшений не будет. Вероятно, она даже поможет легче перенести инфекцию.
По информации директора центра, приобрести российскую вакцину хотят уже более 20 стран. Он также заявил, что критикуют вакцины только представители фармбизнеса. «Естественно, у фармбизнеса появляется резкая отрицательная реакция, так как они прекрасно понимают, что за счет лучших потребительских качеств наша продукция их может лишить очень больших денежных средств, от 30 до 100 млрд долларов», — говорит Гинцбург.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Владимир Гущин , Александр Гинцбург
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