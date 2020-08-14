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OSIRIS-REx отрепетировал посадку на астероид 

Популярная механика 2 часа назад
OSIRIS-REx отрепетировал посадку на астероид
Фото: Популярная механика
Американский космический аппарат OSIRIS-REx успешно сблизился с астероидом Бенну на расстояние в 40 метров и проверил работу всех систем перед операцией по забору грунта.
20 октября нынешнего года принадлежащий NASA зонд OSIRIS-REx планирует совершить посадку в области «Найтингейл» астероида Бенну, чтобы собрать пробы грунта и передать их на Землю.

«В ходе этой репетиции мы проверили работу многих важных систем, начиная с систем связи и двигателей, и заканчивая навигационными алгоритмами и картами опасности. Испытание прошло успешно: оно подтвердило, что и мы, и OSIRIS-REx готовы к забору грунта в октябре этого года», — сообщает NASA.

В процессе репетиции, которая детально повторяла весь процесс посадки на Бенну, космический аппарат OSIRIS-REx сблизился с астероидом в полностью автоматическом режиме. При этом он опустился на высоту в 40 метров от поверхности небесного тела и выполнил серию манёвров, которые нужны для сбора грунта и взлёта с астероида. В частности, аппарат успешно развернул манипулятор TAGSAM, который захватит грунт с поверхности Бенну.
Также OSIRIS-REx протестировал научные инструменты и автономную навигационную систему, которая будет помогать ему избегать столкновений с булыжниками на поверхности астероида. Все инструменты и системы зонда отработали штатно. NASA надеется, что реальная посадка на поверхность Бенну пройдёт столь же гладко. Зонд был выведен в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36).
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Наука и техника , Технологии , NASA
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