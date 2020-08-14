Раскрыты интересные события во время смерти Вселенной 

Ученые Университета штата Иллинойс в США раскрыли, что во время тепловой смерти Вселенной оставшиеся черные карлики могут взорваться. По мнению исследователей, это самое последнее интересное событие, что может случиться в далеком будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Звезды, масса которых меньше чем в 10 раз превышает массу Солнца, не обладают достаточной плотностью, чтобы производить в своих ядрах железо, как это делают сверхмассивные звезды, поэтому они не могут взорваться в виде сверхновых. Вместо этого они превращаются в белые карлики, которые остывают в течение триллионов лет, превращаясь в черные карлики, которые больше не светят. Они состоят из углерода и кислорода, достигают размеров Земли, но вмещают в себя массу Солнца.

По мнению ученых, в недрах черных карликов, несмотря на относительно низкую температуру, могут продолжаться реакции ядерного синтеза. Это происходит за счет квантового туннелирования, только намного медленнее. В результате внутри погасших звезд будет накапливаться железо, что, в конечном итоге, приведет к взрыву. Согласно расчетам, первый сверхновый черный карлик возникнет примерно через 10 в 1100-ой степени лет.

«Это невероятно далекое будущее», — говорит один из авторов работы, физик-теоретик Мэтт Каплан (Matt Caplan). — «Взорвутся лишь самые массивные черные карлики, которые в 1,2-1,4 раза тяжелее Солнца. Тем не менее, это означает, что до одного процента всех существующих сегодня звезд могут окончательно умереть таким образом».

Это судьба минует Солнце, которое может полностью стать железным, но все равно не взорвется.

В конце концов, последний черный карлик, который может превратиться в сверхновую, вспыхнет примерно через 10 в степени 3200 лет. К тому времени черные дыры испарятся, а расширение Вселенной отодвинет оставшиеся объекты так далеко друг от друга, что взрыв черного карлика никак не сможет повлиять на другой черный карлик.