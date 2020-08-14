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Полёт Ariane 5 с тремя спутниками связи с космодрома Куру отложили 

News.ru и ещё 2 19 минут назад
Полёт Ariane 5 с тремя спутниками с Куру отложили
Фото: twitter.com/ariane5
Запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на 16 августа 2020 года (время мск), заявили представители компании-оператора полёта Arianespace. График изменили из-за неблагоприятных погодных условий, в частности с ветром на большой высоте над космодромом во Французской Гвиане.
Изначально старт планировали на 28 июля, однако его перенесли на 31 июля, объяснив необходимостью проведения дополнительных проверок. Позже Ariane 5 вновь сняли со стартового стола и вернули в цех для сборки из-за отказа датчика в баке с жидким водородом главной ступени ракеты, после чего процедуру наметили на 14 августа, говорится в сообщении Arianespace.

Учитывая погодные условия, ближайшая возможная дата запуска — это суббота, 15 августа, — передаёт компания

Учитывая разницу в времени, выпадающую на окно запуска, запуск пройдёт уже 16 августа в 00:33 мск. В Arianespace подчеркнули, что ракету-носитель переместили 13 августа в зону старта вместе со спутниками. Летательный аппарат «находится в стабильных, безопасных условиях».
Уточняется, что к отправке в космос готовится спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Их будут использовать для радио— и телевещания. В космос должен отправиться и аппарат MEV-2 — Mission Extension Vehicle, принадлежащий американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC и предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink. Пуск состоялся в 01:12 (08:12 мск). Также вместе со спутниками Starlink на орбиту выводятся на контрактной основе два спутника компании BlackSky, запуск которых неоднократно откладывался.
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Наука и техника , Технологии , Arianespace , SpaceX , Intelsat
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