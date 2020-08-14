Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Илон Маск обвинил конкурентов в растрате госбюджета 

Газета.Ru и ещё 5 30 минут назад
Маск обвинил конкурентов в растрате госбюджета
Фото: РИА Новости
Глава SpaceX Илон Макс заявил, что компания United Launch Alliance (ULA) впустую тратит деньги налогоплательщиков, запуская в космос одноразовые ракеты. Так он прокомментировал информацию о получении его конкурентами контрактов на военные запуски, сообщает телеканал "360".
Свое мнение он опубликовал в Twitter.
"Поскольку их ракеты не многоразовые, со временем станет очевидно, что ULA — совершенная растрата средств налогоплательщиков", — написал Маск.
Пентагон на прошлой неделе подписал договоры на пять лет с компаниями SpaceX и ULA на запуски военных спутников. При этом на долю компании Маска пришлось 40% контрактов, его конкуренты получили 60% заказов.
В ULA не стали реагировать на реплику главы SpaceX.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Газета.Ru: последние новости
Известный исследователь глобального потепления провалился в ледник Известный исследователь глобального потепления провалился в ледник В Китае появился новый смертельный вирус В Китае появился новый смертельный вирус Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США
Наука и техника , Илон Маск , Пентагон , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение