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Раскрыты сроки выхода новых iPhone 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты сроки выхода новых iPhone
Фото: РИА Новости
Презентация новых смартфонов линейки iPhone 12 состоится позже, чем ожидалось. О сроках выхода девайсов в своем Twitter-аккаунте сообщил блогер Джон Проссер (Jon Prosser), известный публикацией утечек о продуктах Apple.
Проссер уверен, что в этом году Apple организует два крупных анонса. 7 сентября компания представит новые Apple Watch и iPad, информация о девайсах будет раскрыта на сайте. 12 октября состоится презентация Apple, на которой будут представлены смартфоны серии iPhone 12. Блогер не стал конкретизировать, какие именно модели планшетов и часов анонсирует компания осенью.
По сведениям Проссера, предзаказ на новые смартфоны откроется в день анонса, однако для заказа будут доступны только базовые флагманы. В продаже аппараты линейки iPhone 12 появятся 19 октября. Блогер полагает, что в этом году смартфоны iPhone 12 Pro задержатся до ноября, точные даты начала оформления предзаказов и поступления устройств в продажу не сообщаются.
Ранее информированные источники рассказали, что смартфоны серии iPhone 12 выйдут на рынок частями. Первыми в продаже окажутся две базовые версии аппаратов с 6,1-дюймовым экраном, затем на рынок выйдут модели с дисплеями на 5,4 и 6,7 дюйма. Задержка в цепочке поставок компонентов для iPhone 12 составит от двух до четырех недель.
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Наука и техника , Apple
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