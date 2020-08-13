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В ДНК людей обнаружили следы неизвестного науке предка человека 

Ferra.ru и ещё 1 35 минут назад
В ДНК людей нашли следы неизвестного науке предка
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, совсем недавно ученые провели свежее исследование, в результате которого в ДНК людей были обнаружены следы неизвестного науке предка человека.
Так, в рамках научной работы, специалисты из Лаборатории Колд Спринг Харбор использовали байесовский алгоритм ARGweaver-D для изучения паттернов внутри геномов. В случае вышеописанного исследования, речь шла об изучении ДНК сразу двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных африканцев. По итогу ученые пришли к выводу, что порядка 1% ДНК древних денисовцев имеет неизвестное науке происхождение.
Проведя дальнейший анализ, эксперты выяснили, что около 15% из обнаруженных «супердревних» регионов ДНК, найденных в геноме денисовцев, до сих пор присутствуют в геноме современных людей. Таким образом, перед учеными открылось совершенно новое поле для обсуждения и исследований. Правда, стоит отметить, что они склонны полагать, что в данном случае речь идет о следе Homo erectus, останки которого, к сожалению, до наших дней не сохранились.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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