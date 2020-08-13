В ДНК людей нашли следы неизвестного науке предка

Как стало известно, совсем недавно ученые провели свежее исследование, в результате которого в ДНК людей были обнаружены следы неизвестного науке предка человека.

Так, в рамках научной работы, специалисты из Лаборатории Колд Спринг Харбор использовали байесовский алгоритм ARGweaver-D для изучения паттернов внутри геномов. В случае вышеописанного исследования, речь шла об изучении ДНК сразу двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных африканцев. По итогу ученые пришли к выводу, что порядка 1% ДНК древних денисовцев имеет неизвестное науке происхождение.

Проведя дальнейший анализ, эксперты выяснили, что около 15% из обнаруженных «супердревних» регионов ДНК, найденных в геноме денисовцев, до сих пор присутствуют в геноме современных людей. Таким образом, перед учеными открылось совершенно новое поле для обсуждения и исследований. Правда, стоит отметить, что они склонны полагать, что в данном случае речь идет о следе Homo erectus, останки которого, к сожалению, до наших дней не сохранились.