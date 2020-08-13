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Назван год запуска сети 6G 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван год запуска сети 6G
Фото: Reuters
Пилотный проект связи шестого поколения будет запущен в 2026 году. Об этом сообщает издание BusinessKorea со ссылкой на правительство Южной Кореи.
Сроки запуска пилотного проекта на встрече с министрами назвал премьер-министр страны Чунг Се-Кюн (Chung Se-kyun). Стратегия развертывания 6G базируется на развитии передовых технологий, обеспечении необходимых стандартов и регистрации патентов. На реализацию этого плана в течении пяти лет из бюджета Южной Кореи будет выделено 200 миллиардов вон. Финансирование начнется с 2021 года.
По словам Чунг Се-Кюна, правительство будет настаивать на решении 10 стратегических задач при развертывании 6G, в которые входят сверхпроизводительность и сверхточность стандарта. После регистрации новых технологий в начале 2026 года оно запустит проект по модернизации текущей сетевой инфраструктуры государства. В первую очередь будет модифицирована инфраструктура в пяти основных областях — цифровое здравоохранение, иммерсивный контент (возможность организации конференций без личного участия спикеров), беспилотные автомобили, умные города и умное производство.
Авторы проекта рассчитывают, что скорость передачи данных при 6G достигнет одного терабайта в секунду, что в пять раз быстрее, чем у 5G. Новый стандарт будет отличаться задержкой до 0,1 миллисекунды при передачи сигнала беспроводным и до пяти миллисекунд — проводным способами. Сеть шестого поколения будет функционировать на высоте до 10 километров над Землей.
В июле южнокорейская компания Samsung опубликовала прогноз по развитию сетей шестого поколения. По оценке специалистов компании, массовый запуск 6G состоится в 2030 году, при этом начало коммерциализации стандарта произойдет уже в 2028 году.
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Наука и техника , Технологии , Южная Корея
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