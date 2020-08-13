Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании доказали, что видеоигры положительно влияют на детей 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Доказана польза видеоигр для детей
Фото: CyberSport.ru
Национальный фонд грамотности (Великобритания) провёл исследование, посвящённое воздействию видеоигр на детей и подростков. Результаты опроса были опубликованы на официальном сайте организации 12 августа.
В ходе исследования представителям организации удалось выяснить, что видеоигры прививают детям любовь к чтению, мотивируют их на занятия творчеством, повышают эмпатию, а также играют важную роль «в поддержке психического благополучия». Всего в опросе приняли участие 4626 молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет.
Напомним, Национальный фонд грамотности был основан в Лондоне в 1993 году. Его основной задачей является проведение различных благотворительных мероприятий, направленных на повышение грамотности населения.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
ИА Regnum: последние новости
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS, передающегося от клещей В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS, передающегося от клещей Дуров сообщил, что Telegram включил «инструменты антицензуры» в Белоруссии Дуров сообщил, что Telegram включил «инструменты антицензуры» в Белоруссии Учёный рассказал об одной из главных загадок коронавируса SARS-CoV-2 Учёный рассказал об одной из главных загадок коронавируса SARS-CoV-2
Наука и техника , Наука , Общество , Социология , Технологии , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила Белоруссии две ноты
Украина направила Белоруссии две ноты
«Народу полно»: Силуанов об отпуске в Крыму
«Народу полно»: Силуанов об отпуске в Крыму
Женщина разделась догола в храме, закричала «Аллаху акбар» и попала…
Женщина разделась догола в храме, закричала «Аллаху акбар» и попала…
Ядерная катастрофа: ученые предрекли «второй Чернобыль»
Ядерная катастрофа: ученые предрекли «второй Чернобыль»
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение