Медведев назвал цель создания «суверенного интернета» 

"В России, напомню, принят специальный закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на эти ресурсы", — сказал Медведев на совещании по вопросам создания режима равных прав в управлении интернетом.