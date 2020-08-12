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Медведев назвал цель создания «суверенного интернета» 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Медведев назвал цель создания «суверенного интернета»
Фото: РИА Новости
Национальная система маршрутизации сетевого трафика в РФ призвана обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на них, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В России, напомню, принят специальный закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на эти ресурсы", — сказал Медведев на совещании по вопросам создания режима равных прав в управлении интернетом.

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Наука и техника , Интернет , Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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