В WhatsApp появится новая функция: пользователи получат возможность сохранять историю диалогов, переключаясь между устройствами на Android и iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Чтобы получить доступ к истории сообщений, пользователям нужно будет сохранить копию сообщений, а затем скачать ее из облака, подключившись к своему аккаунту на новом устройстве.

Отмечается, что на данный момент эта функция пока не доступна. Ожидается, что возможность сохранять диалоги, переключаясь между девайсами на платформах Android и iOS, появится в ближайшем обновлении мессенджера.

В конце июля стало известно, что WhatsApp планирует сделать возможным использование одного и того же аккаунта на четырех устройствах одновременно. Кроме того, разработчики пообещали усовершенствовать функции поиска: сообщения можно будет фильтровать по типу.