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В WhatsApp появится новая функция 

Lenta.ru 1 час назад
В WhatsApp появится новая функция
Фото: Fabian Sommer / DPA / Globallookpress.com
В WhatsApp появится новая функция: пользователи получат возможность сохранять историю диалогов, переключаясь между устройствами на Android и iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Чтобы получить доступ к истории сообщений, пользователям нужно будет сохранить копию сообщений, а затем скачать ее из облака, подключившись к своему аккаунту на новом устройстве.
Отмечается, что на данный момент эта функция пока не доступна. Ожидается, что возможность сохранять диалоги, переключаясь между девайсами на платформах Android и iOS, появится в ближайшем обновлении мессенджера.
В конце июля стало известно, что WhatsApp планирует сделать возможным использование одного и того же аккаунта на четырех устройствах одновременно. Кроме того, разработчики пообещали усовершенствовать функции поиска: сообщения можно будет фильтровать по типу.
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