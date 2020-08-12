Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден простой способ лечения коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Найден простой способ лечения коронавируса
Фото: РИА Новости
Ученые Северо-Западного Университета в США нашли уязвимость в коронавирусном S-белке, играющем ключевую роль в заражении SARS-CoV-2 здоровых клеток. Открытие указывает на относительно простой потенциальный путь лечения и профилактики. Об этом сообщается в ACS Nano.
Northwestern University.
S-белок, или белок-«шип», содержит сайт узнавания, который позволяет вирусу прикрепляться к рецепторам на поверхности клетки хозяина и проникать внутрь. Исследователи выяснили, что поблизости, в десяти нанометрах, от фактического участка связывания находится многоосновной сайт расщепления, обеспечивающий прочную связь между вирусным белком и рецепторами. Это позволило синтезировать молекулу, которая прикрепляется к сайту расщепления и препятствует связыванию вируса и человеческой клетки.
По словам ученых, блокирование сайта расщепления может служить эффективным профилактическим средством, снижающим способность вируса инфицировать людей.
Функции многоосновного сайта расщепления пока что остаются неизвестными, хотя предыдущие исследования показали, что они необходимы для вирулентности коронавируса. Этот участок может расщепляться ферментом фурином, который в обилии встречается в легких, что объясняет, почему SARS-CoV-2 представляет опасность для нижних дыхательных путей человека.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Первые вакцины от коронавируса в России выпустят за две недели Первые вакцины от коронавируса в России выпустят за две недели В России выявили 5102 новых случая коронавируса В России выявили 5102 новых случая коронавируса
Комментарии
Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
В Минске завершились беспорядки
В Минске завершились беспорядки
Видео
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение