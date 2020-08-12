В Англии нашли город железного века 

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Поселение датируется между 800 и 500 годами до нашей эры.

На холмах Чилтерн, расположенных к северо-западу от Лондона, обнаружили город времен железного века. Поселение, которое датируется между 800 и 500 годами до нашей эры, было скрыто под деревьями.

Как сообщает BBC, увидеть это место удалось на цифровых снимках прошлого года, которые были получены при крупномасштабном сканировании местности с помощью LiDAR, способном с помощью лазерных импульсов проникать сквозь землю и листву.

О точном местонахождении городища не сообщается, чтобы защитить участок от наплыва туристов и провести необходимые раскопки.

Отмечается, что поселение включает в себя берег шириной 9 метров и внешний ров шириной 7 метров. Периметр города — 500 метров в длину.

По предположениям археологов, возможно, это поселение использовалось в качестве производственной площадки.