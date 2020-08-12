Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Англии нашли город железного века 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Англии нашли город железного века
Фото: Pointillist, Wikimedia
Поселение датируется между 800 и 500 годами до нашей эры.
На холмах Чилтерн, расположенных к северо-западу от Лондона, обнаружили город времен железного века. Поселение, которое датируется между 800 и 500 годами до нашей эры, было скрыто под деревьями.
Как сообщает BBC, увидеть это место удалось на цифровых снимках прошлого года, которые были получены при крупномасштабном сканировании местности с помощью LiDAR, способном с помощью лазерных импульсов проникать сквозь землю и листву.
О точном местонахождении городища не сообщается, чтобы защитить участок от наплыва туристов и провести необходимые раскопки.
Отмечается, что поселение включает в себя берег шириной 9 метров и внешний ров шириной 7 метров. Периметр города — 500 метров в длину.
По предположениям археологов, возможно, это поселение использовалось в качестве производственной площадки.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
ТК «Звезда»: последние новости
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно» Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно» СМИ: в Китае умерли семь человек от вируса SFTS СМИ: в Китае умерли семь человек от вируса SFTS «Сложность в том, как зацепиться»: Рогозин рассказал о планах отправки корабля на астероид «Сложность в том, как зацепиться»: Рогозин рассказал о планах отправки корабля на астероид
Наука и техника , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
Видео
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение