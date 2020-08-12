Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разрешили использовать новый стандарт Wi-Fi 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В РФ разрешили использовать новый стандарт Wi-Fi
Фото: Reuters
Сертификация Wi-Fi 6 дает возможность использовать Wi-Fi сети 802.11ax. "C помощью нового стандарта возможно построение Mesh-сетей в домашних условиях: то есть люди смогут добиться лучшего покрытия, лучшего качества сигнала, — объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — На сегодняшний день Wi-Fi 6 есть во всех топовых смартфонах — это Samsung, iPhone, Huawei, но он был закрыт на уровне прошивки. С обновлением программного обеспечения Wi-Fi 6 появится в поддерживаемых смартфонах, роутерах, и технологией можно будет пользоваться".
Wi-Fi 6 повышает скорость передачи данных на 25-35% по сравнению с предыдущим поколением, говорит Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. Повысится производительность ресурсоемких стриминговых приложений, программ для совместной работы, удаленного доступа и приложений устройств Интернета вещей (IoT) за счет более эффективного использования спектра.
Кроме того, по мере перехода на новый стандарт завершится обновление протокола безопасности Wi-Fi до версии WPA3. В нем устраняются некоторые уязвимости, к которым открыта текущая версия WPA2, заключает Куканов.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов полагает, что с приходом стандарта Wi-Fi 6 соединение с интернетом станет более качественным и в первую очередь это затронет устройства, которые являются точками доступа, в частности роутеры.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Российская Газета: последние новости
Медведев: США пытаются использовать интернет как свою вотчину Медведев: США пытаются использовать интернет как свою вотчину Как избавиться от мошеннических звонков Как избавиться от мошеннических звонков Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19
Комментарии
Наука и техника , Интернет , Антон Гуськов , Эльдар Муртазин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение