Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России нашли тушу загадочного морского существа 

Lenta.ru 30 минут назад
В России нашли тушу загадочного морского существа
Фото: @incident65
На Сахалине туристы после шторма обнаружили на побережье тушу загадочного морского существа. Об этом сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».
Снимок морского животного, сделанный отдыхающим на берегу села Стародубского Долинского района, опубликовал местный Instagram-аккаунт, посвященный инцидентам, во вторник, 11 августа. На кадрах видно, что существо достигает в длину нескольких метров. У него есть небольшой клюв на морде, как у дельфина.
Фотографии заинтересовали российских исследователей из сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Ученые собираются отыскать существо и взять с него пробы.
Они предполагают, что турист обнаружил тушу плавуна или клюворыла. Эти животные обитают в глубоких водах у берегов Сахалина, но их довольно редко выбрасывает на берег.
Клюворыл или средний плавун — морское млекопитающее, живущее во всех океанах кроме Северного Ледовитого. Считается страдающим от сетей и восприимчивым к шумам видом.
Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, нашла на побережье необычных существ, некоторые из них были похожи на необычные «яйца». Вероятнее всего, это странствующая актиния.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Последние новости
Ефремов попал в реанимацию с инсультом Ефремов попал в реанимацию с инсультом Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Кадыров назвал проблему российской вакцины
01:45
Кадыров назвал проблему российской вакцины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение