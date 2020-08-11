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Ученые оценили изменения климата на Чукотке 

Lenta.ru 30 минут назад
Ученые оценили изменения климата на Чукотке
Фото: Дмитрий Добрынин / WWF России
Ученые, проводившие экспедицию на Чукотке, оценили изменения климата в регионе. Об этом сообщается на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Экспедиция проходила на острове Врангеля. Специалисты изучали изменение растительности, почв, вечномерзлых грунтов, водных объектов, исследовали снежный покров и морские льды. Они пришли к выводу, что нарушается структура растительного покрова и почвы, исчезают некоторые виды растений и появляются новые. Например, они обнаружили аномальные по густоте и площади заросли белокопытника там, где растение никогда не встречалось.
Собранные материалы помогут ученым создать цифровую картографическую модель, которая поможет понять, как изменения климата влияют на природу всей российской Арктики. Ученые в том числе планируют провести исследования на территориях Таймыра и Ненецкого автономного округа.
5 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Арктике в июле зафиксировали абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений. Он добавил, что в связи с этим Северный морской путь открылся на месяц раньше — обычно это происходит в конце августа или в сентябре.
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Наука и техника , Врангель
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