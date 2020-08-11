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Рассекречен новый дешевый iPhone 

Lenta.ru 1 час назад
Рассекречен новый дешевый iPhone
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Apple планирует выпустить недорогой смартфон. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на исследование агентства Wedbush Securities.
По данным агентства, дешевый смартфон будет иметь аналогичные iPhone 12 характеристики, но не получит поддержки 5G. Аппарат будет оснащен модулем, позволяющим подключаться к сетям четвертого поколения. Сообщается, что таким образом Apple намерена увеличить долю своих девайсов на рынке субфлагманов.
Специалисты полагают, что рассекреченный iPhone будет представлен в феврале 2021 года. По оценке агентства, стоимость устройства составит 800 долларов или около 60 тысяч рублей.
Ранее Wedbush Securities предполагало, что осенью Apple выпустит новую линейку iPhone 12, в которую войдут как аппараты только с поддержкой 4G, так и устройства, работающие со стандартом связи пятого поколения. Однако прогноз был скорректирован после информации от источников в цепочке поставок iPhone в Азии.
Самым доступным на рынке смартфоном Apple является вышедший в апреле iPhone SE. Устройство получило классический дизайн с горизонтальными рамками, кнопкой Home, IPS-экраном, одинарной камерой. Стоимость SE в России начинается с 40 тысяч рублей.
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Наука и техника , Apple
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