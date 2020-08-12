В США рассказали о «фантастических» технологиях России 

Недавние заявления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о российских космических технологиях не подтверждаются реальным положением вещей, в частности, наличием действующей современной техники, поддерживающей декларируемые возможности, и потому относятся к области фантастики, пишет Ars Technica.

«Лидер гражданской космической программы России все больше отдаляется от реальности. В последние месяцы глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал серию интервью, в которых дал всевозможные большие обещания относительно якобы светлого будущего российской космической программы», — уверены в американском издании.

В качестве «фантастических» заявлений менеджера называются возможность России за несколько лет отправить пилотируемую миссию на Луну или Марс, а также создать «настоящую» многоразовую ракету, которая бы по своим характеристикам превосходила американскую «полумногоразовую» Falcon 9.

«Непонятно, какие шаги Россия предприняла в отношении повторного использования. Реальность такова, что Россия зависит от надежных, но устаревших технологий, чтобы попасть в космос», — отмечает издание.

Ars Technica заключает, что возможный секвестр бюджета «Роскосмоса» еще больше сократит разработку Россией перспективных носителей.

Ранее в августе Рогозин, в частности, высказался о «диванных идиотах», восторгающихся достижениями США в космических пусках. Глава госкорпорации также заявил, что допускает существование жизни на Марсе и других планетах Солнечной системы. Он уточнил, что жизнь «не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы».